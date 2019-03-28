مشروع قرار أمريكى لمجلس الأمن لفرض عقوبات ضد زعيم تنظيم إرهابى بباكستان

قدمت الولايات المتحدة، مشروع قانون إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى فرض عقوبات على مسعود أزهر زعيم تنظيم "جيش محمد" " ومقره باكستان، الذي تتهمه الهند بالمسئولية عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان في فبراير الماضي وأسفر عن مصرع 40 فردًا.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن مشروع القرار الذي قامت واشنطن بتوزيعه على أعضاء مجلس الأمن تضمن الدعوة لفرض حظر على سفر زعيم التنظيم والأصول المالية المملوكة له، كما يطالب مشروع القرار بإدانة الهجوم على قوات الأمن الهندية بأشد العبارات مع وصفه بـ"الغادر والجبان".



ويشير مشروع القرار إلى أن أحد أعضاء "جيش محمد" اعترف بمسئولية التنظيم عن الهجوم والذي أدى إلى تصعيد حدة التوتر بين الهند وباكستان وقيام مقاتلات هندية بغارات انتقامية داخل الأراضى الباكستانية.



وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان قد نفى في وقت سابق أمس الأربعاء وجود أية صلة لبلاده بتنظيم "جيش محمد"، مؤكدًا أن إسلام أباد لن تسمح لعناصر إرهابية بممارسة أنشطتها فوق الأراضي الباكستانية.