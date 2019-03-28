البلاديوم يسجل أكبر هبوط ليوم واحد فى أكثر من عامين

هوت أسعار البلاديوم نحو 7%، الأربعاء، مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من عامين، مع قلق المستثمرين من أن الأسعار وصلت إلى مستويات شديدة الارتفاع بسرعة كبيرة، وهو ما أثار مبيعات لجني الأرباح.



وتضاعفت أسعار البلاديوم، الذي يستخدم لكبح الانبعاثات الضارة من محركات السيارات، إلى المثلين تقريبا لتبلغ مستوى قياسيا عند 1620.52 دولار للأوقية (الأونصة) الأسبوع الماضي، من 832 دولارا في أغسطس 2018.



لكنها هبطت 6.7% إلى 1444.51 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، في ثاني يوم من الخسائر الحادة، لتسجل أكبر هبوط ليوم واحد منذ يناير 2017.



وقال أحد المتعاملين إن هبوط الأسعار اكتسب قوة دافعة مع نزول البلاديوم عن مستويات فنية مما أثار مبيعات تلقائية، وتراجع المعدن عن متوسطه المتحرك في 50 يوما للمرة الأولى منذ أغسطس.



وأعطت توقعات اقتصادية متشائمة دعما محدودا فقط للذهب، الذي ينظر إليه بشكل تقليدي على أنه استثمار آمن في أوقات الشكوك الاقتصادية.



وتراجع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1310.56 دولار للأوقية.



وتضرر الذهب أيضا من صعود الدولار.



وكان الذهب قفز يوم الإثنين إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع عند 1324.32 دولار للأوقية.



وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.3% لتبلغ عند التسوية 1310.4 دولار للأوقية.



ويترقب المستثمرون أحدث جولة من مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتي ستعقد في بكين اليوم الخميس، ويترقبون أيضا أسبوعا من المتوقع أن يكون مشحونا بالمشاكل في المملكة المتحدة بينما تحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي تمرير اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي رفضه البرلمان مرتين.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9% إلى 15.29 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 854 دولارا للأوقية.