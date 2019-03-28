الحوثيون يتلقون ضربات موجعة فى صعدة والضالع

تصاعدت يوم الأربعاء، وتيرة المعارك القتالية بين قوات الشرعية المسنودة من مقاتلات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، في أكثر من جبهة ميدانية.



وتكبدت مليشيات الحوثي، خسائر فادحة على صعيد الأرواح البشرية والآليات العسكرية، فضلًا عن فقدانها السيطرة على مواقع ومناطق كانت تقبع تحت سيطرتها.



ففي مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي، تمكنت قوات الجيش اليمني، من تنفيذ كمين محكم ضد عناصر المليشيات المتمردة، من خلال استدراجها، موقعة خسائر كبيرة في صفوفها.



وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني سبتمبر نت: نفذت قوات الجيش، كمينًا محكمًا، يوم الأربعاء في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، إذ تم استدراج عناصر من الميليشيات، كانت تحاول التسلل في محيط جبل شيحاط الإستراتيجي، في الأطراف الشرقية لمديرية باقم.



وأضاف الموقع أن قوات الجيش باغتت عناصر الميليشيات بهجوم مفاجئ، لقي على إثره 15 من عناصرها مصرعهم، وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.



وأشار إلى أن طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي، استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية، كانت في طريقها الى مواقع المواجهات، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات، ومصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية.



كما نفذت مقاتلات التحالف العربي، غارات على مواقع لميليشيات الحوثي شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن، إضافة إلى توجيه ضربة جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين، في خط الرضمة بمحافظة إب، وسط اليمن.