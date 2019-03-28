أسعار الحديد اليوم.. "عز" بـ11650 جنيهًا للطن

قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الحديد، اليوم الخميس، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا 650 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيهًا، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.



وأضاف "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حديد بشاي سجل 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا و525 جنيهًا.



