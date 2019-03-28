اليوم.. "حكاوى سفراء أفريقيا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

تشهد مكتبة الإسكندرية في الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم الخميس٬ لقاء مفتوح بعنوان "حكاوى سفراء أفريقيا فى إسكندرية" والذي ينظمه فريق "Have A Dream" الثقافي٬ وذلك في اطار فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب.



ويتضمن اللقاء:

- مقدمة عن "Have A Dream" وبرامجها التطوعية.

- مسابقة جوائزها عبارة عن فرص سفر.

- حكاية برنامج سفراء أفريقيا (المواصلات- البلاد التى ينزورها الفريق- التكلفة-مجالات التطوع).

- سفيرات أفريقيا الأبطال ومواجهتهم للتحديات فى أرض الأدغال.

- الأثر التطوعي على المتطوع نفسه وعلى المجتمع الذى يندمج فيه.