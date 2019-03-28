"كهربا" يكشف حقيقة مشاجرته مع رئيس الزمالك

قال محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك، إن رئيس القلعة البيضاء بمثابة الأب بالنسبة له ـ كما قال نصًا "أبويا" ـ، نافيًا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن مشادة كلامية بينهما على هامش مران الفريق أمس الأربعاء.



وأضاف "كهربا" ـ في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على فضائية الرافدين: "النادي له فضل علي وكل ما يُنشر شائعات وأكاذيب نحن في منظومة جيدة واللاعبون يركزون ولا يوجد لاعب أو عضو بالجهاز الفني يتحدث ولا يوجد أي مشكلة معنا ومايحدث تشتيت".



وتابع لاعب نادي الزمالك: "أطالب الجماهير بالثقة بنا وسنفرحهم بالدوري وبعد يوم 30 سيكون الفارق لـ 5 نقاط"، مشيرًا إلى إنه لم يبخل على النادي بأي مجهود.



ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي يوم السبت المقبل 30 مارس ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 من الدوري.