هجوم مسلح على موكب يضم سفير شيلى فى هايتى

أعلن مسئولون في بورت أو برنس، أمس الأربعاء، أن مسلحين هاجموا الموكب الخاص لسفير شيلي في هايتي، مما أسفر عن جرح شخصين، غير أن السفير لم يصب بأذى.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المسلحين قاموا بإطلاق الرصاص على سفير شيلى باترشيو اوتريراس وقرينته، حيث كان السفير في طريقه مع مسئولين آخرين من هايتى وتنظيمات خيرية تابعة لكولومبيا وشيلى والمكسيك لتفقد مشروع لتوفير المياه النقية، أقيم بضواحى مدينة "بورت أوبرنس" عاصمة هايتي.



وأكدت وزارة الخارجية في شيلى، أن قوات الأمن المرافقة للسفير الشيلي تمكنت من صد هذا الهجوم، الذى أسفر عن إصابة سائق سيارته الذى يحمل جنسية هايتي برصاصة في اليد، فيما جرح مسئول بمنظمة تدعو خيرية بجراح طفيفة.