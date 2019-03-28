"باتو" يعود لصفوف ساولو باولو البرازيلى

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي تعاقده مع المهاجم ألكسندر باتو في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ اللاعب البرازيلي تعاقده مع نادي تيانجين الصيني.



"باتو" كان لاعبًا في صفوف ساو باولو في الفترة ما بين 2014 إلى 2015 معارا من كورنثيانز البرازيلي، قبل أن يتنقل ما بين إنجلترا وإسبانيا والصين.



وأشار النادي البرازيلي عبر موقعه الرسمي إلى أن باتو قوبل بحفاوة بالغة في مطار لويس فابيانو، حيث يحظى بجماهيرية كبيرة من مشجعي ساو باولو.



وتلقى باتو العديد من العروض الأوروبية والبرازيلية بعد انتهاء رحلته مع الفريق الصيني، لكن ألكسندر قرر العودة إلى ساو باولو مجددًا.



وسجل باتو من قبل 38 هدفًا مع ساو باولو في 101 مباراة خاضها مع الفريق، وصنع 16 هدفًا، وشارك في 53 فوزًا و17 تعادلًا و31 خسارة.