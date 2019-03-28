"الإنشاءات البترولية" الإماراتية توفر 8% بالميزانية عبر مشاريع ابتكارية

كشفت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية، إحدى الشركات التابعة لـ"صناعات - أبوظبي"، عن أن المشاريع الابتكارية المطبقة في الشركة حققت وفرًا ماليًا قدره 8% من الميزانية التشغيلية للشركة خلال العامين الماضيين.



وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إن "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية تبنت الابتكار كأسلوب إدارة وخيار استراتيجي لتطوير خدماتها وعملياتها المستقبلية"، وذلك خلال كلمة له في حفل نظمته الشركة بمناسبة تكريم المشاريع الابتكارية المميزة في الشركة، التي ساعدت على تطوير أعمال الشركة خلال عام 2018.



وحضر الحفل كل من الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس إدارة "صناعات - أبوظبي" رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية، والمهندس عقيل عبدالله ماضي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية"، وأحمد صقر السويدي، الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك البحرية"، ومسؤولين من شركة "أرامكو السعودية".



وأضاف: "بدأنا خلال عام 2017 بتأسيس لجنة الابتكار التي ساهمت بشكل إيجابي في نشر ثقافة الابتكار والإبداع في مختلف أقسام ودوائر الشركة، حيث حققت الشركة بفضل المشاريع والأفكار الابتكارية وفرا بملايين الدراهم"، مشيرًا إلى أن الشركة اعتمدت تنفيذ 18 مشروعًا ابتكاريًا خلال العام الماضي.



وأشار الظاهري إلى أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية تعتمد خطة للابتكار تشتمل 3 محاور أساسية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين مستوى التنافسية للشركة، مؤكدا أن الشركة تشجع موظفيها لتقديم المقترحات والمشاريع المبتكرة في عدة فئات تشمل المعايير والفعالية والبناء والتركيب والنمو والتنويع والاستدامة والعنصر البشري.



كما دشنت الشركة موقعا إلكترونيا خاصا بخطة الابتكار لتسهيل عملية التواصل بين مختلف أقسام ودوائر وموظفي الشركة، داعيا جميع الموظفين إلى المشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم.



وكشف المهندس الظاهري أن لجنة الابتكار تلقت خلال العام الماضي 375 مقترحا وأكثر من 48 مشروعا ابتكاريا، مؤكدا أن هذا العدد من المقترحات يعكس مدى التزام موظفي الشركة وإدارتها بجعل الابتكار خيارا استراتيجيا ووحيدا لتطوير عملياتها كافة.



وأوضح أن اللجنة قامت بتكريم أصحاب أكثر من 88 مقترحًا ونحو 18 مشروعًا فيما تم عرض 18 مشروعًا في معرض الابتكار للضيوف.



وفي نهاية الحفل، أكد المهندس الظاهري مواصلة الشركة العمل من أجل تعميم ثقافة الابتكار والإبداع على جميع أقسام ودوائر الشركة، داعيًا جميع موظفي الشركة إلى التفاعل مع هذه المبادرات وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تحسين وتطوير كفاءة وبيئة العمل في الشركة، ما سيعزز مكانتها محليًا وإقليميًا وعالميًا.