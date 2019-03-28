إثيوبيا تطلق برنامجًا لتوزيع الكهرباء بـ6 مليارات دولار

أطلقت الحكومة الإثيوبية، أمس الأربعاء، برنامجًا وطنيًا لتوزيع وتوصيل خدمة الكهرباء، أحد أكبر البرامج في أفريقيا لتوفير الطاقة الكهربائية لـ15 مليون شخص مباشرة من الشبكة القومية للكهرباء، جاء ذلك خلال منتدى أفريقيا للطاقة عقد بأديس أبابا.



وقال سيليشي بقلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، خلال كلمة له، إن إطلاق البرنامج الوطني الثاني لنقل وتوزيع الكهرباء من الشبكة القومية سيمكن 65% من سكان البلاد من الحصول على الكهرباء مباشرة من الشبكة الرئيسية.



وأضاف "بقلي"، أن بقية السكان سيحصلون على الطاقة من المصادر المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية) في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن 56% من الإثيوبيين لا يحصلون على الكهرباء، بينما يحصل على الكهرباء 44% فقط.



وأشار إلى أن التكلفة المالية للمشروع سيتم تغطيتها بنسبة 50% من البنك الدولي والشركاء الدوليين، فيما ستغطي الحكومة الإثيوبية نسبة 35% من تكلفة المشروع، والباقي بنسبة 15% سيقوم بتغطيته المستهلكون.



ولفت "بقلي" إلى أن فترة تنفيذ البرنامج ستكون 6 سنوات تنتهي بحلول عام 2025، وتركز بشكل أساسي على ضمان نقل وتوزيع الكهرباء من الشبكة القومية وإيصالها للسكان بمختلف الأقاليم والمناطق بالبلاد، على أن يتم إعطاء أولوية للمدارس والمراكز الصحية والمجمعات الصناعية.



وتنتج إثيوبيا نحو 4 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية سنويًا، وتخطط لزيادتها إلى أكثر من 10 آلاف ميجاوات في خطتها الاقتصادية الطموحة التي بدأتها عام 2015، وتنتهي في عام 2020.