الاتحاد الأوروبى: نرفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي رفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية، أمس الأربعاء، أن "الموقف الجماعي لجميع الدول الأعضاء الـ28 هو عدم تغيير موقفها تمشيًا مع قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر مرتفعات الجولان أرض محتلة وترفض مبدأ الاستيلاء على الأرض بالقوة".



وفي وقت سابق أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، في بيان له، عدم اعتراف الاتحاد بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة، قائلة إن "موقف الاتحاد بشأن وضع مرتفعات الجولان لم يتغير".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسومًا يعترف فيه بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان المحتل.