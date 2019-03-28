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الخميس 28/مارس/2019 - 06:23 ص

تيرايزا ماى: "مستعدة للتنحى" لإنقاذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبى

تيرايزا ماى: مستعدة
تيرايزا ماى: "مستعدة للتنحى" لإنقاذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبى
وكالات
dostor.org/2569200

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها مستعدة للتنحي من منصبها، إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التي توصلت إليها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت تيريزا ماي للنواب، وفقا لبيان صدر عن مكتبها: "نحن بحاجة للمضي بالاتفاق قدما وإتمام الخروج"، وتابعت: "مستعدة لإخلاء منصبي، قبل الموعد الذي كنت أنوي فيه ذلك، حتى أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا".

وأعلنت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "ماي"، أبلغت حزب المحافظين أنها ستستقيل قبل بدء الجولة التالية من بريكست.

وكان مجلس العموم البريطاني أقر تعديلا بأغلبية 329 صوتًا مقابل 302 أصوات، يتيح للنواب أن ينظموا، أمس الأربعاء، سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين هذه الخيارات البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو الخروج بدون اتفاق، أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وسارعت وزارة البريكست إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه "سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها".

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