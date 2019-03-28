"هيرنانديز" يقتحم قائمة المدافعين الأغلى فى العالم

اقتحم الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الظهير الأيسر لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قائمة المدافعين الأغلى في العالم، وذلك بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، بداية من الصيف المقبل.



وأعلن النادي البافاري تعاقده مع هيرنانديز لمدة 5 مواسم، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 80 مليون يورو.



ويتصدر الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، قائمة المدافعين الأغلى في العالم، وذلك عندما انتقل إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قادما من ساوثهامبتون، مقابل 84.5 مليون يورو.



وجاء هيرنانديز في المركز الثاني بـ80 مليون يورو، وخلفه إيمريك لابورت، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيك بلباو الإسباني، مقابل 65.2 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وحل بينجامين ميندي رابعًا بمبلغ 58.1 مليون يورو، وذلك بعدما انضم للسيتي في صيف 2017 قادما من موناكو الفرنسي.



واحتل كايل ووكر المركز الخامس، بمبلغ 57 مليون يورو، وذلك بعدما انضم للسيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادما من توتنهام هوتسبير.