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رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 03:26 ص

مدرب منتخب مصر يوضح الفارق بين مباراتى النيجر ونيجيريا

مدرب منتخب مصر يوضح
مدرب منتخب مصر يوضح الفارق بين مباراتى النيجر ونيجيريا
وكالات
dostor.org/2569185

أكد تيتو جارسيا، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن مباراة النيجر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 كانت صعبة بسبب الظروف المحيطة بها، عكس مباراة نيجيريا الودية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره النيجر بهدف لكل فريق بملعب الأخير في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، قبل الخسارة بهدف دون رد أمام نيجيريا وديًا.

وقال مدرب المنتخب في تصريحات إذاعية مصرية: "ظروف مباراة النيجر كانت صعبة للغاية، ليست أجواء مناسبة للعب كرة القدم، اللاعبون لم يستطيعوا تقديم أفضل ما لديهم".

واستمر: "الوضع اختلف تمامًا في مباراة نيجيريا، كل الأمور متاحة للعب كرة قدم جيدة، لم نوفق في استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال المباراة خاصة في الشوط الثاني".

وتابع: "أمر محبط بالتأكيد أن تستقبل هدفا في أول 8 ثوانٍ من المباراة، لكن أيضًا كان هناك أكثر من فرصة للتعديل والتقدم لكن لم نوفق، بشكل عام، المعسكر كان جيدًا وهناك حالة رضا".

وخسر منتخب مصر وديا من نظيره النيجيري بهدف نظيف ضمن مباراة ودية استعدادا لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر في يونيو ويوليو المقبلين.

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