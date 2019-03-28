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رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 06:08 ص

كلوب: لا مجال للراحة فى ليفربول

كلوب: لا مجال للراحة
كلوب: لا مجال للراحة فى ليفربول
وكالات
dostor.org/2569183

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لا يوجد مجال للراحة بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن "الريدز" ينتظره جدول مباريات صعبة للغاية.

وتعود الدوريات للانطلاق من جديد، بعدما توقفت المباريات لمدة 10 أيام، بسبب ارتباط اللاعبين مع منتخباتهم بالمباريات الدولية.

وقال "كلوب" في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: "لا يوجد مجال للراحة بالفترة المقبلة، نحن الآن في الأسابيع في الأخيرة من الموسم، ولن يكون هناك انقطاع بعد الآن".

وأضاف: "جميع المباريات في دوري الأبطال ستكون نهائيات، نأمل أن نبقى في المسابقة لأطول فترة ممكنة، وتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم: "كنت أنتظر انتهاء فترة التوقف الدولي للعودة إلى المباريات من جديد، ويجب الاستمرار في الحالة التي فزنا خلالها بثلاث مباريات في أسبوع".

وحقق الليفر الفوز بآخر 3 مباريات خاضها قبل التوقف الدولي، وذلك على بايرن ميونيخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-1، وعلى بيرنلي بنتيجة 4-2 في الجولة الـ30 من البريمييرليج، وعلى فولهام بنتيجة 2-1 في الجولة التالية.

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