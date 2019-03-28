المتحدث باسم القمة العربية: اجتماع رباعى بتونس لبحث أزمة ليبيا

أعلن المتحدث باسم القمة العربية محمود الخميري، أمس الأربعاء، أن اللجنة الرباعية التي تضم كلًا من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ستجتمع بتونس في 30 مارس الجاري، في إطار اجتماعاتها الدورية بخصوص الملف الليبي.



وأضاف "الخميري"، في مؤتمر صحفي، أن الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بتونس تدعم المبادرة الثلاثية لدول الجوار (تونس والجزائر ومصر) التي تهدف لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.



وأكد "الخميري"، أن المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تمسكوا في اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية بضرورة دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيدًا عن الحل العسكري، ودون أي تدخل أجنبي، من خلال دعوة كل الفرقاء إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، لبحث حل الأزمة في إطار ليبي، وتحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.



يذكر أن اجتماع اللجنة الرباعية حول الملف الليبي في تونس سيحضره الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، إلى جانب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.