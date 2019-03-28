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الخميس 28/مارس/2019 - 02:31 ص

جنرال أمريكى: أنشطة بيونج يانج "لا تتماشى مع نزع الأسلحة النووية"

جنرال أمريكى: أنشطة
وكالات
dostor.org/2569168

أعلن روبرت أبرامز، قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، في واشنطن، أن الأنشطة العسكرية لبيونج يانج "لا تتماشى مع نزع الأسلحة النووية" كما تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات عنها.

وقال أمام لجنة من الكونجرس الأمريكي "على الرغم من خفض التوتر على طول المنطقة المنزوعة السلاح (بين الكوريتين) ووقف الاستفزازات الاستراتيجية والتصريحات العلنية بشأن نزع الأسلحة النووية لم يسجل أي تغيير في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية".

وأضاف: "لا تزال هذه القدرات تطرح تهديدا على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفائنا في المنطقة". وتابع "لهذا السبب أعتقد أنه من الضروري الحفاظ على قوة منتشرة ومستعدة لردع بيونج يانج من أي عمل عدواني".

وردا على سؤال حول الأدلة على الأنشطة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام التي تثير مخاوف من تحضيرات محتملة لإطلاق صواريخ، رفض الجنرال الأمريكي الدخول في تفاصيل ملاحظات الولايات المتحدة.

وقال "الأنشطة التي سجلناها لا تتماشى مع نزع للأسلحة النووية".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعهد بالعمل لصالح "نزع تام للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية" في ختام قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي في سنغافورة.

وترفض واشنطن نزعا "تدريجيا" للترسانة النووية الكورية الشمالية، وتريد نزعا تاما وسريعا لرفع العقوبات.

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