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الثقافة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 11:15 م

فرقة على مبارك للآلات الشعبية تغنى للأم بثقافة الدقهلية

فرقة على مبارك للآلات
حسام الضمرانى
dostor.org/2569153

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بعيد الأم بفرع ثقافة الدقهلية، وقدم فريق كورال طفل السنبلاوين عرض فني بالتعاون مع مركز شباب طماي الزهايرة، تضمن عدد من الأغانى منها "شكرا شكرا يا أمى، ضمينى ضمة، عينى على اللى اتربى، ست الحبايب".

بينما اختتم قصر ثقافة الطفل بالمنصورة احتفالاته بافتتاح معرض للفنون التشكيلية عن الأم، وأعقب ذلك فقرة موسيقية بعنوان "أمي يا نور بيتنا"، ثم استعراض رياضي علي أغنية صباح الخير يا مولاتي، وعرض مسرحي بعنوان "بر الوالدين"، ولقاء شعري شارك فيه أعضاء نادى ادب الطفل بقصائد منها: "لما جيت اكتب عن أمي، أمي.. هي وطني"، وعرض فنى لكورال الطفل بأغانى فردية وجماعية منها "القمر من فرحنا، انساك، ضميني ياما، مصر هي امي"؛ تلاها عزف "بالأحضان وصورة" للفنانة نهي محمد من ذوى القدرات الخاصة.

وفي نفس السياق، نظم بيت ثقافة على مبارك عرض فنى لفرقة على مبارك للآلات الشعبية بكلية التربية النوعية بمنية النصر، تضمن مجموعة من أغانى الفولكلور ومنها: "أم شال أحمر قطيفة، أمى يا نبع الحنان، الست دى أمي، موال أنا مسافر يا أمي"، كما قامت مكتبة سنتماى بمناقشة كتاب بعنوان "قصة الملك الشجاع" بحضور طلاب المعهد الديني بسنتماي.

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