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محافظات
الأربعاء 27/مارس/2019 - 11:06 م

مرشحه لإنتخابات صيادلة الدقهلية: كرامة الصيدلي ورفع شأن المهنة من أهم أولوياتي

مرشحه لإنتخابات صيادلة
dostor.org/2569152

قالت الدكتورة مايسة بدوي مرشحة نقابة الصيادلة بالدقهلية تحت السن، خلال لقائها عدد من أعضاء نقابة الصيادلة، بأنها ترفع شعار "كرامة الصيدلي أولًا" وستعمل جاهدة من أجل رفع شأن المهنة التي تعتبر من أسمى المهن الطبية.

وشددت، علي ضرورة الإهتمام بالفروع الجديدة والتوصيفات الجديدة لمهنة الصيدلة ومصل الصيدلة الإكلينيكية وإدارة المنظمات الصحية وقياس الآثار الجانبية للأدوية ومنظومة التأمين الصحي وإعادة النظر من موقف الصيدليات العامة داخل تلك المنظومة, مشيرة إلى ضرورة إعادة مكانة الصيدلي في الدولة وهيبة الصيدليات في تعاملها مع الشركات وزيادة هامش الربح.

وأوضحت أن، بعض الشركات قامت بتقليل هامش الربح منتهزة فرصة عدم وجود مجلس نقابة، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة على رفع مستوى المهنة ورفع شأن الصيادلة وعودتهم إلى مكانتهم الصحيحة.

ولفتت إلى أن المهنة وصلت لأقل مستوى في التقدير والإحترام من باقي فئات المجتمع نتيجة قوانين عفا عليها الزمن، وأصبحت مهنة من لا مهنة له نتيجة قوانين عفا عليها الزمن ولابد من تعديل الوضع.

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