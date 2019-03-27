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رياضة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 10:57 م

انطلاق بطولة الجمهورية للكبار فى كرة السرعة.. غدًا

انطلاق بطولة الجمهورية
حسام فوزي جبر
dostor.org/2569150

تنطلق بطولة الجمهورية للناشئين لكرة السرعة، غدًا الخميس، على أرض صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، بمشاركة 1450 لاعبًا ولاعبة يمثلون 40 ناديًا وهيئة يتنافسون من أجل الحصول على لقب البطولة، والذي يحمله نادي هليوبوليس من العام الماضي محتفظًا به من الموسم قبل الماضى.

ويعد ناديا هليوبوليس والرواد هما أكبر أندية مصر والعالم في اللعبة وأكثرهم حصدًا للألقاب وتمثيلًا لمصر في المحافل الدولية، إلى جانب منافسة عنيدة من أندية المقاولون العرب والزهور والصيد ومدينة نصر والصفوة والشرقية ودسوق ونادي زفتى ومركز شباب زفتى، والعديد من الأندية التي تمارس اللعبة المصرية المنشأ والريادة.

وفى الأسبوع الماضى نجح نادى الرواد بالعاشر من رمضان فى حصد لقب بطولة الجمهورية للناشئين، وتستمر البطولة أيام 28، 29، 30 من مارس الجاري وتستكمل أيام 4،5، 6 من إبريل القادم.

أكد المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي للعبة، أن اللعبة تزداد انتشارًا وجذبًا وتحظي باهتمام كبير من جميع المهتمين برياضات الكرة والمضرب خاصة أن اللعبة ذات نشأة مصرية، موجهًا شكره لوزارة الشباب والرياضة ممثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحى الذي يؤكد مرارًا وتكرارًا فخره بكون كرة السرعة منتج مصري خالص كفخره بفخر العرب محمد صلاح المنتج المصري الأبرز حاليًا في الشأن الرياضي.

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