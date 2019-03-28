اليوم.. سفارة مصر بالنمسا تعقد لقاءً مع أبناء الجالية

تُقيم سفارة جمهورية مصر العربية في النمسا يومًا قنصليا لأبناء الجالية المصرية في مقاطعة شتايرمارك النمساوية، اليوم الخميس، في إحدى قاعات جامعة مدينة جراتس عاصمة المقاطعة.



ويأتي إقامة اليوم القنصلي في مدينة جراتس - حسبما أعلنت السفارة المصرية بالنمسا - في إطار التسهيل على المواطنين في مدينة جراتس النمساوية، حيث سيتم نقل القنصلية إلى هناك، لإنهاء كافة المعاملات القنصلية المطلوبة.



وأعلنت السفارة المصرية في النمسا أن فعاليات اليوم القنصلي بمدينة جراتس سوف يبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرًا.



يذكر أن السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية وكذلك القنصل المصري بفيينا والدكتور عمرو الإتربي، المستشار الثقافي المصري بفيينا، سيعقدون لقاء مع أبناء الجالية المصرية في مقاطعة شتايرمارك؛ وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات وتذليل جميع المصاعب التي يمكن أن تواجه أبناء مصر في النمسا عمومًا والمقاطعة على وجه الخصوص.