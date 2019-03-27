نتائج قرعة الفرق المصرية المشاركة فى البطولة العربية للكاراتية بالقاهرة

أجريت مساء اليوم الأربعاء، قرعة الأدوار التمهيدية للفرق المصرية المشاركة فى منافسات البطولة العربية الثانية للأندية للكاراتية والتى تنطلق فى تمام الساعة العاشرة من صباح غد الخميس على ملعب الصالة المغطاة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى والتى تستمر حتى يوم السبت المقبل.

وجاء ذلك بحضور محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى ونائب رئيس الإتحاد العربى للكاراتية، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربى ورئيس إتحاد غرب أسيا وسيد نصر عضو مجلس إدارة إتحاد الكاراتية ومدير البطولة، وممثلوا الاندية المصرية ال 30 المشاركين فى البطولة، وسوف تقام قرعة الفرق العربية المشاركة غد، وقرعة الكاتا فردى سيدات فى نفس الفندق.

وأسفرت القرعة فى منافسات الكوميته الجماعى للرجال بعد تقسيم الأندية ال 11 المشاركة فى المنافسات والتى تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات عن وقوع الأهلى والزهور وغزل كفر الدوار والإسماعيلى فى المجموعة الأولى، وإتحاد الشرطة والبنك الاهلى والغردقة ومركز شباب نهضة شرق فى المجموعة الثانية، وسماد طلخا ومركز شباب الأندلس ومركز شباب البتانون فى المجموعة الثالثة، على أن يقام دورى من دور واحد يصعد الأول من كل مجموعة، ثم يقام دورى بين أصحاب المركز الثانى والفائز يتاهل للدور قبل النهائى.

كما أسفرت قرعة الكوميتة جماعى سيدات والتى يشارك فيها سبعة أندية، عن وقوع البنك الأهلى والنادى الأهلى وهليوبوليس والطيران فى المجموعة الاولى، وإتحاد الشرطة ومركز شباب المنزلة وغزل كفر الدوار فى المجموعة الثانية.

يشارك فى منافسات الكاتا رجال 12 لاعبا، هم محمد حمدى (البنك الأهلى)، وكريم وحيد (الصيد)، وكمال قاسم (6اكتوبر)، وعلى عبد الحى (الأهلى)، وهيثم طارق (م.ش.سناد دمياط)، وأحمد هلال (الناصرية)، ونور طارق (طنطا)، وعبد المالك حشمت (سيناء)، وأحمد زعتر (الشمس)، ومحمد طارق (الزمالك)، ومحمد عماد (المهندسين)، وشهاب السيد (الرياضات البحرية).