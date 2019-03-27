إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر فى معرض الإسكندرية للكتاب

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي، إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطرح استفساراتهم وشواغلهم على علماء الأزهر المتواجدين على الركن، والحصول على أجوبة شافية، تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

ومن أبرز المسائل التي استقبلها ركن الفتوى، الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتعاملات البنكية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.

وجاءت فكرة تخصيص ركن للفتوى داخل الجناح، انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم، وهو ما يتطلب التواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى شاذة.

وفي سياق متصل، نفذت بعض الكتاب من أركان الجناح في ظل الإقبال الكبير من زوار المعرض على اقتنائها، ومنها كتب: "حوار مع صديقي الملحد"، و"تصحيح المفاهيم"، و"الإرهاب وخطره على السلام العالمي".

ويتناول كتاب "حوار مع صديقي الملحد" ما أثير من قضايا إلحادية مع مناقشتها والرد عليها بكل وضوح وموضوعية، كما يتناول حقيقة الدين، والجنة والنار، وقضية التطور، وغيرها من القضايا المختلفة.

ويلقي كتاب" تصحيح المفاهيم" الضوء على بعض المفاهيم المغلوطة مع إعادة تصحيحها مثل: الحاكمية، والجاهلية والتكفير، والخلافة، والجهاد، والزواج السري، كما يبين طريق الأمن والسلام، ويتعرض لقضية الإيمان والإلحاد.

فيما يحذر كتاب" الإرهاب وخطره على السلام العالمي" من خطورة الإرهاب الذي لم يعد قاصرًا على مكان بعينه، أو يستهدف فئة دون غيرها، إنما يعيث في الأرض فسادًا مهددًا الأمن والسلم العالمي، موضحًا أن المتطرفين تبنوا أفكارًا اسْتَعْدَتْ كثيرًا من شعوب العالم ضد الإسلام، مقدمًا معالجة تقوم على عناصر توعوية، وحوارات فكرية.

ويُشارِك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي ــ بجناحٍ خاصٍّ، في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الخامسة عشر، ويشمل الجناح عِدّة أركان، منها: مجمع البحوث الإسلامية، وركن الفتوى، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وركن مركز الأزهر للترجمة، وركن مكتبة الأزهر، وركن هيئة كبار العلماء، وركن الرواق الأزهري، ويقع الجناح بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.