"الإدارة المحلية" بالبرلمان تناقش طلبات نائب سمالوط بحضور محافظ المنيا

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعد ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من العديد من نواب البرلمان بالمحافظات.



جاء ذلك بحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء حمدى الجزار مساعد وزير التنمية المحلية والمهندس مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة سمالوط والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوحدات المحلية وبعض المختصين من المسئولين ومندوب الحكومة ولفيف من أعضاء مجلس النواب.



وتطرقت اللجنة إلى سماع طلبات النواب ثم رد الحكومة والقيادات التنفيذية على طلباتهم، وكان النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا تقدم بعدة طلبات، وتمت مناقشة سرعة ضم القرى والعزب بمركز سمالوط للحيز العمرانى، وسرعة حل مشكلة المنطقة الحرفية بجنوب سمالوط "الصفصافة" حتى يستطيعوا استخراج الرخص اللازمة لها، مشيرا إلى أن سكان هذه المنطقة أصبحت مساكن وليس حرفية كما كانت موضحة في الخرائط السابقة.



وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تخصيص قطعة أرض على نهر النيل لإنشاء محطة مياه بقرية بنى خالد، وأيضا تمت مناقشة طلبه بشأن سرعة تخصيص المبلغ اللازم لإنشاء وحدة بيطرية بقرية القمادير بمجلس قروى بنى غنى بسمالوط، حيث إنه مخصص لها الأرض بتاريخ 5/1/2010.



وشكر أبوطالب، النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة على إدارته المتميزة للجنة، وشكر جميع الحضور بداية من محافظ المنيا والقيادات التنفيذية والمحلية، علي حضورهم لمناقشة الطلبات لخدمة أهالي دائرته.