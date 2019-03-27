خبير اقتصادي: الملف المائي في مقدمة التحديات التي تواجه الدولة

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن الملف المائي في مقدمة الأولويات والتّحديات التي تواجه الدولة، وهناك حاجة فعلية لاتخاذ خطواتٍ إيجابية لتنمية الموارد المائية، بما يُحقّق التنمية المُستدامة، ويبعد شبح شحّ المياه بشكل نهائي.



وأضاف "عادل" لـ"الدستور"، أنّ توفير الاحتياجات المائية لكافة الأغراض الحالية والمستقبلية يعتمد في المقام الأول على دقة تقييم وتحديد الإمكانيات المائية التقليدية وغير التقليدية.



وأشار إلى أن إعادة استخدام الصرف الزراعي والصحي، وتحلية مياه البحر، وحماية الموارد المائية من الهدر والتلوث في إطار تبني سياسات وطنية وإقليمية ملائمة، وتفعيل ودعم القدرات المؤسسية المسئولة عن إدارة المياه وتطبيق التشريعات المناسبة على أساس بيئي سليم.