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مصر
الأربعاء 27/مارس/2019 - 09:48 م

الأحد.. المركز الدولي للكتاب يناقش "صلاة خاصة" لصبحي موسى

الأحد.. المركز الدولي
أ ش أ
dostor.org/2569121

تقيم الهيئة العامة للكتاب حفلا لتدشين ومناقشة رواية "صلاة خاصة" للكاتب صبحي موسى، الأحد المقبل بالمركز الدولي للكتاب، بحضور الكاتب والمؤرخ حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والكاتب والمفكر كمال زاخر المهتم بتاريخ الكنيسة، والناقدة الأكاديمية رشا صالح، والناقد الدكتور سمير مندي، وتدير الحفل الإعلامية هبة فهمي.
يذكر أن رواية صلاة خاصة تدور أحداثها عن التاريخ القبطي، وأن الرواية مزجت ما بين الماضي والحاضر من خلال المكان، فقد بنى الكاتب روايته على أنها تأريخ لدير الملاح، هذا المكان الذي شهد من خلال آبائه ومن مروا به نشأة الرهبنة، وتطورها من العزلة إلى المشاركة الجماعية.
يذكر أن صبحي موسى له خمسة أعمال شعرية وسبعة أعمال روائية، من بينها "أساطير رجل الثلاثاء" التي فاز عنها بجائزة أفضل عمل روائي من معرض القاهرة الدولي عام 2014، و"الموريسكي الأخير" التي وصلت إلى القائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد عام 2015، و"نقطة نظام" التي حازت على "جائزة نجيب محفوظ " عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2018.

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