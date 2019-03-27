القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

مصر
الأربعاء 27/مارس/2019 - 09:42 م

مدارس النيل المصرية تخفض المصروفات لأبناء الشهداء

مدارس النيل المصرية
نورهان عبدالرحمن
dostor.org/2569115

أعلنت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، عن منح أبناء شهداء الوطن المُتقدمين للالتحاق بالمدارس خصومات على المصروفات الدراسية للعام الدراسي 20192020.

وقال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، إن هذا القرار نابع من واقع الحس الوطني، وهو أقل شيء يقدم لأبناء شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فدائه، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

وأضاف فارس، إن باب التقديم للمدارس مستمر حتى 21 أبريل المقبل، وأن الكثافة الاستيعابية للمدارس بجميع فروعها أوشكت على الانتهاء نظرا للإقبال الكبير على التقديم بـ"القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، وأسوان".

وأوضحت شيرين حمدي، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدارس النيل، أن مدارس النيل تقدم منهج تعليمي مخطط ومصمم في ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم، يحقق مستويات متقدمة من الجودة للعملية التعليمية، ويقوم على تنفيذ هذا النموذج التعليمي ومتابعته قيادة تربوية ذات خبرة متميزة وهيئة تدريس عالية الكفاءة مدربة ويدعمه مجتمع واعٍ بتحديات سوق العمل ومتطلبات الجودة اللازمة لإعداد أبناء هذا الوطن ليصبحوا مسئولين ومنتجين مع تدعيم هويتهم المصرية وتعميق ولائهم للوطن.

وقالت أماني الفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، إن رؤية مدارس النيل المصرية تتمثل في تقديم نموذجًا تعليميًا جديدًا متميزًا عالي الجودة على المستوى القومي والإقليمي يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع في إدارته وتحقيق أهدافه، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ اسبوع

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

الآن

الأمم المتحدة: قرار ترامب بشأن الجولان يصعد التوتر بالمنطقة

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

فوز مصر برئاسة اللجنة الفرعية للمحيطات في إفريقيا التابعة لليونسكو

"بومبيو": خطة السلام تتجاهل المعايير القديمة بشأن القدس والمستوطنات

ads
الأكثر قراءة

بيان جديد من "المهن الموسيقية" حول أزمة شيرين عبد الوهاب

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

نتائج قرعة الفرق المصرية المشاركة فى البطولة العربية للكاراتية بالقاهرة

كاف ينظم ورشة عمل في جوهانسبرج لتدريب الحكام على تقنية "فار"

وفد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يزور اللجنة الأولمبية المصرية

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

بيان جديد من "المهن الموسيقية" حول أزمة شيرين عبد الوهاب

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

كشكول

أساتذة الاقتصاد المنزلى يلقون محاضرات لأطفال معاهد طنطا الأزهرية

تغيير مواعيد امتحانات الماجستير بـ"طب" الأزهر

دراسات "الزقازيق" تطلق أول دورة حاسب ألى لأصحاب القدرات الخاصة

فقرات شعر لطلاب رياض الأطفال بـ"العريش" الأزهرية

موسكو تمنح رئيس جامعة القاهرة الدبلومة الفخرية

الأمصار

أول رد من كهربا على أزمته مع مرتضى منصور

ترامب يحذر روسيا لوقف التدخل بفنزويلا

مواطنة تحاول ضرب الرئيس الإيراني "فيديو"

الأمم المتحدة: قرار ترامب بشأن الجولان سيسفر عن تصعيد التوتر بالمنطقة

رئيس كازاخستان يعلن وفاة كل طاقم الطائرة العسكرية المحطمة

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

نصبة شاى فى "قصر الشوق"

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎