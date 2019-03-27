مدارس النيل المصرية تخفض المصروفات لأبناء الشهداء

أعلنت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، عن منح أبناء شهداء الوطن المُتقدمين للالتحاق بالمدارس خصومات على المصروفات الدراسية للعام الدراسي 20192020.



وقال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، إن هذا القرار نابع من واقع الحس الوطني، وهو أقل شيء يقدم لأبناء شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فدائه، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.



وأضاف فارس، إن باب التقديم للمدارس مستمر حتى 21 أبريل المقبل، وأن الكثافة الاستيعابية للمدارس بجميع فروعها أوشكت على الانتهاء نظرا للإقبال الكبير على التقديم بـ"القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، وأسوان".



وأوضحت شيرين حمدي، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدارس النيل، أن مدارس النيل تقدم منهج تعليمي مخطط ومصمم في ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم، يحقق مستويات متقدمة من الجودة للعملية التعليمية، ويقوم على تنفيذ هذا النموذج التعليمي ومتابعته قيادة تربوية ذات خبرة متميزة وهيئة تدريس عالية الكفاءة مدربة ويدعمه مجتمع واعٍ بتحديات سوق العمل ومتطلبات الجودة اللازمة لإعداد أبناء هذا الوطن ليصبحوا مسئولين ومنتجين مع تدعيم هويتهم المصرية وتعميق ولائهم للوطن.



وقالت أماني الفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، إن رؤية مدارس النيل المصرية تتمثل في تقديم نموذجًا تعليميًا جديدًا متميزًا عالي الجودة على المستوى القومي والإقليمي يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع في إدارته وتحقيق أهدافه، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.