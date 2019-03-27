وفد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يزور اللجنة الأولمبية المصرية

زار وفد من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مساء اليوم الأربعاء، مقر اللجنة الأولمبية المصرية، في حضور هشام حطب رئيس اللجنة، وشريف العريان سكرتير عام اللجنة.



بحث الجانبان سبل التعاون في الفترة المقبلة، في إطار مشاركة مؤسسة الشارقة في المؤتمر العلمي الدولي لرياضة المرأة العربية تحت عنوان "التحديات والفرص" والمقرر عقده خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري، بتنظيم الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي بالقاهرة.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لرياضة المرأة ومساندتها في المرحلة المقبلة ودعم كل البطولات والمشاركات في سبيل تطوير الرياضة.