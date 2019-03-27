القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

رياضة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 09:38 م

وفد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يزور اللجنة الأولمبية المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2569113

زار وفد من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مساء اليوم الأربعاء، مقر اللجنة الأولمبية المصرية، في حضور هشام حطب رئيس اللجنة، وشريف العريان سكرتير عام اللجنة.

بحث الجانبان سبل التعاون في الفترة المقبلة، في إطار مشاركة مؤسسة الشارقة في المؤتمر العلمي الدولي لرياضة المرأة العربية تحت عنوان "التحديات والفرص" والمقرر عقده خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري، بتنظيم الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي بالقاهرة.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل لرياضة المرأة ومساندتها في المرحلة المقبلة ودعم كل البطولات والمشاركات في سبيل تطوير الرياضة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

الأمم المتحدة: قرار ترامب بشأن الجولان يصعد التوتر بالمنطقة

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

فوز مصر برئاسة اللجنة الفرعية للمحيطات في إفريقيا التابعة لليونسكو

"بومبيو": خطة السلام تتجاهل المعايير القديمة بشأن القدس والمستوطنات

ads
الأكثر قراءة

بيان جديد من "المهن الموسيقية" حول أزمة شيرين عبد الوهاب

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

نتائج قرعة الفرق المصرية المشاركة فى البطولة العربية للكاراتية بالقاهرة

كاف ينظم ورشة عمل في جوهانسبرج لتدريب الحكام على تقنية "فار"

وفد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يزور اللجنة الأولمبية المصرية

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

بيان جديد من "المهن الموسيقية" حول أزمة شيرين عبد الوهاب

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

كشكول

أساتذة الاقتصاد المنزلى يلقون محاضرات لأطفال معاهد طنطا الأزهرية

تغيير مواعيد امتحانات الماجستير بـ"طب" الأزهر

دراسات "الزقازيق" تطلق أول دورة حاسب ألى لأصحاب القدرات الخاصة

فقرات شعر لطلاب رياض الأطفال بـ"العريش" الأزهرية

موسكو تمنح رئيس جامعة القاهرة الدبلومة الفخرية

الأمصار

أول رد من كهربا على أزمته مع مرتضى منصور

ترامب يحذر روسيا لوقف التدخل بفنزويلا

مواطنة تحاول ضرب الرئيس الإيراني "فيديو"

الأمم المتحدة: قرار ترامب بشأن الجولان سيسفر عن تصعيد التوتر بالمنطقة

رئيس كازاخستان يعلن وفاة كل طاقم الطائرة العسكرية المحطمة

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

نصبة شاى فى "قصر الشوق"

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

مباريات
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎