بالصور.. فعاليات افتتاح مباراة كرة القدم بجامعة دمياط

استقبل الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، كلًا من عدلى القيعى خبير التسويق الرياضى بالنادي الأهلي، والإعلامي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، وفي جولة تفقدية لمنشآت الجامعة.

وتم إطلاق بدء فعالية اليوم الأول من خلال افتتاح مبارة كرة القدم بملعب الجامعة، والتي بدأت بندوة بعنوان (دور النجم الرياضى فى خدمة المجتمع)، وشارك فى اللقاء الدكتور طارق، محمد أبو المعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما حضر اللقاء بالتنظيم كلًا من الدكتور حمدان ربيع المتولي عميد كلية الآثار،والدكتور محمد أبو شوارب، عميد كلية التربية الرياضية.

وبدأ رئيس الجامعة بالترحيب بالضيوف، وتقديم الشكر والعرفان تحملهم مشاق السفر لتلبية الدعوة، وحث أيضًا الطلاب على الروح الرياضية، وعدم التحيز أو التعصب لفريق بعينه،وإن من أهم المهام التى تقوم بها الرياضة هي الأخلاق الحميدة.

وتحدث الضيوف فى دور النجم الرياضى فى المجتمع، وأن النجم الرياضى على جميع المستويات هو قدوة للشباب يحتذى بها، واستطرد الحديث عن شروط وضوابط النجم الرياضي ليصبح مشاركًا بإيجابية فى المجتمع المصرى.

وجاء ذلك فى حضور جموع من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وإلقاء الأسئلة والاستفسارات للضيوف، والتى تم الرد عليها.

وفى ختام الندوة قدم دعدور، درع جامعة دمياط لعدلي القيعي إبراهيم المنيسي عرفانًا وتقديرًا من الجامعة بحضور فعاليات هذا اليوم، ودورهم الفعال فى خدمة المجتمع الجامعى.