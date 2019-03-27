أول رد من أيمن حافظ على أزمة كهربا ورئيس الزمالك

كشف أيمن حافظ المنسق العام للجهاز الفني لفريق الزمالك، عن حقيقة رحيله من الجهاز الفني للفريق على خلفية أزمة رئيس الزمالك مع كهربا لاعب الفريق اليوم.



ونشبت أزمة بين محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ورئيس النادي، تدخل على إثرها حافظ واعتدى على كهربا بالضرب.

