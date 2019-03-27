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الأربعاء 27/مارس/2019 - 09:00 م

السبت.. نائب الرئيس السوداني يترأس وفد بلاده في القمة العربية بتونس

النائب الأول للرئيس
النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع الفريق
أ ش أ
dostor.org/2569079

يترأس النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، وفد بلاده المشارك في القمة العربية رقم 30 بتونس يومي 30 و31 مارس الجاري.

ويشارك وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، في اجتماع المجلس الوزاري للجامعة بعد غدٍ الجمعة.

يذكر أن القمة العربية ستناقش عدة موضوعات من بينها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، والتطورات في سوريا واليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان والتضامن مع لبنان وجمهورية الصومال، وقضايا أخرى.

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