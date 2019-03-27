منتصر (4) شهادة: محمد خان نَصَب على منتج «أيام السادات»

لأن النجاح له مليون أب، خسر محمد خان صديقه أحمد زكى.

تقول صحيفة القاهرة- على لسان مدير إنتاج فيلم «أيام السادات»- إن «خان ذبح زكى واستحل دمه» (١٠ أكتوبر ٢٠٠٠).

ما الذى جرى؟

فشل زكى فى إقناع منتج بقصة حياة السادات، فقرَّر أن ينتجَه بنفسه، وجاء بأصحابِه كى يساعدوه.. محمد خان، وطارق التلمسانى، وأحمد بهجت.

يقول منتج الفيلم، طارق شيمى، إن خان أحضر منتجًا منفذًا (حسين القلا) أهدر جزءًا كبيرًا من الميزانية فى المعاينة الأولى «فسح وأكلات سمك فى بورسعيد وسيارة تحضر كل واحد من بيته»، ثم طلب هو وطارق التلمسانى والمنتج مبالغ وهمية «قدموا أرقامًا غريبة حتى اتصل بى المنتج من تليفون أحمد زكى، وقال لى: الناس دى بتنصب علىّ ومقدمين ميزانية خراب بيوت».

من المعروف أن «خان» يحب الميزانيات المفتوحة، وعنده رغبات مجنونة فى صناعة صورة مبهرة حول الممثل حتى إنه حين قرأ قصة «رغبة متوحشة»، التى تدور فى واحة، ليقوم بإخراجها، اقترح تصوير الفيلم فى إحدى جزر كينيا أو أوغندا، وسافر برفقة وحيد حامد على حساب المنتج لمعاينة الأماكن، وكان المنتج محسن علم الدين يقول إنّ «محمد خان وخيرى بشارة وداوود عبدالسيد فى إمكانهم أن يفلسوا شركة مترو جولدن ماير العالمية ويخربوا شركة فوكس».

فى يوم تصوير مشهد «كامب ديفيد»، قضى زكى ساعتين فى المكياج، بينما جلس «خان» يلعب طاولة، وحين طلب أن يبدأ تصوير، قال له: «أنا فى وقت راحة، استنى شوية، أنا تعبان».

وفى نهاية التصوير، فكّر زكى فى عمل عزومة كبيرة لفريق العمل، لكن «كواليس الفيلم» جعلته يطلب فى آخر يوم تصوير: «هات لى العربية تاخدنى من مكان التصوير أول ما آخر مشهد يخلص».