مسئول عسكري أمريكي: نشاط كوريا الشمالية لا يتفق مع نزع السلاح النووي

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

تواصل مديرية الشئون الصحية فى أسوان مجهوداتها لليوم السابع على التوالى، ضمن فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية عن طريق عقار المبندازول، وذلك تحت إشراف ...