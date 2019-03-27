آلان ماريز لاعب نابولي: باقٍ مع الفريق ونفكر في مباراة روما

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رياضة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:43 م
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بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة
شهدت قرية خربتا التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حماده بالبحيرة، منذ قليل، حادث مؤسف إثر مصرع طالبة بالصف الثاني الثانوي، تحت عجلات سيارة جمع القمامة التابعة لمجلس الوحدة المحلية لمدينة كوم حمادة بمحافظة ...
إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان
تواصل مديرية الشئون الصحية فى أسوان مجهوداتها لليوم السابع على التوالى، ضمن فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية عن طريق عقار المبندازول، وذلك تحت إشراف ...
بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة
افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، معرض "الزهور الثالث" الذي يقيمه قسم البساتين شعبة ...