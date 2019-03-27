الولايات المتحدة: سنعاقب أى جهة تخرق العقوبات على طهران

شدد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، على أن الولايات المتحدة ستعاقب أي جهة تخرق العقوبات المفروضة على طهران، متهما إياها بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.



وقال المبعوث الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن قائد فليق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني هو من يقود السياسة الخارجية الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وكشف براين هوك عن أن إيران قلصت تمويلها لحزب الله اللبناني تحت ضغط العقوبات الأمريكية قائلا: "نفذنا ضغطا اقتصاديا غير مسبوق على النظام الإيراني".



وطالب المبعوث الأمريكي بضرورة العمل من أجل إخراج إيران من اليمن، مؤكدا أنها مسئولة عن إطالة أمد الحرب هناك بسبب دعمها لميليشيات الحوثي.



وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات جديدة لأي دولة لإعفائها من العقوبات على إيران، فواشنطن تعمل على منع النظام الإيراني من تمويل الإرهاب.