مدرب عجمان: لقاء بني ياس بالدوري الإماراتي مواجهة متشابكة

يرى المصري أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان، أن مباراته مع بني ياس بعد غد الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة لبطولة دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي لكرة القدم)، يمكن وصفها بالمباراة المتشابكة والرغبة المشتركة في تحقيق نقاط المباراة كاملة.

قال الرمادي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "فريقي استفاد بشكل كبير من فترة التوقف الحالية، حيث خاض عجمان ثلاث مباريات ودية استقر خلالها على العناصر المطلوبة وطريقة اللعب للفترة القادمة".

وأضاف الرمادي: "فريق بني ياس من الفرق القوية سواء على ملعبه أو خارجه، ويمتلك جهازا فنيا قويا متميزا كما أن بني ياس يمتلك عناصر من لاعبين متميزين، وأنه إذا كان فريقا عجمان يبحث عن الفوز فلابد أن تكون نسبة التركيز عالية من البداية للنهاية".

وختم الرمادي تصريحاته قائلا: "سنلعب للفوز وإن فرض علينا التعادل فأهلا وسهلا بنقطة من خارج ملعبنا، سوف تفيدنا في الكثير نظرا لحساسية وقوة الفترة المتبقية من عمر الدوري".

يذكر أن عجمان يحتل المركز الثامن في ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة، في حين يتواجد بني ياس في المركز السادس برصيد 27 نقطة.