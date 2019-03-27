الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا كريستيان برغر، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.



جاء ذلك في تصريح عقب زيارته بلدية ولاية ملاطيا وسط تركيا، الأربعاء، تطرق خلاله إلى تصريح ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، فيديريكا موغريني، عقب توقيع الرئيس الأمريكي على مرسوم "يعترف رسميًا بسيادة إسرائيل على الجولان.



وأضاف برغر: "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان بموجب القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 142 الصادر عام 1967، وقرار 497 الصادر عام 1981".