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الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:21 م

غدًا.. فتح باب التنسيق للقبول بالمدينة الجامعية للطالبات بـ"طب أزهر دمياط"

غدًا.. فتح باب التنسيق
أميرة العناني
dostor.org/2569051

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، عن فتح باب التنسيق للقبول بالمدينة الجامعية للطالبات بكلية طب بنات الأزهر بدمياط، بداية من الغد الخميس 283 حتى يوم السبت المقبل الموافق 3032019.

وقالت هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية والتغذية بجامعة الأزهر، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.

وأوضحت، في بيان للمركز الإعلامي، أن على الطالبات المتقدمات إحضار دوسيه ورقي "حافظة أوراق"، و4 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة بطاقة الرقم القومي للضامن.

وأشار إلى أنه في حالة وجود حالات مرضية، يتم إحضار شهادة مرضية معتمدة تفيد ذلك، وفي حالة وفاة والد المتقدمة في نفس العام يتم إحضار أصل شهادة الوفاة للاطلاع فقط وإحضار صورة منها للاحتفاظ بها في الملف.

وشددت على أن التقديم سيكون بمقر الكلية، وأن العمل بمكتب التنسيق مستمر خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، مطالبة الطالبات بضرورة مراعاة التقديم خلال تلك الفترة المعلن عنها.

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