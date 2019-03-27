الإسماعيلي يخوض مرانه استعدادا لإنبي بالدوري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي، اليوم الأربعاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة إنبي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي سيدومير يانيفسكي على الاجتماع مع مهاجم الدراويش، النيجيري أودا مارشال، على هامش المران الرئيسي للفريق، حيث منح المدرب البلجيكي اللاعب خلال الاجتماع عدة تعليمات قبل مواجهة فريقه السابق انبي.

وبدأ محمد مجدى حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي المكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكان اللاعب قد تعرض لشرخ في أحد أصابع يده على هامش مشاركته في مواجهة الإفريقي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، قال ناصر هريدي عضو الجهاز الطبي للفريق أن الحارس يحتاج لثلاثة أسابيع على الأقل قبل العودة للتدريبات بشكل طبيعي.

ويحل الدراويش ضيفا يوم الجمعة المقبل على الفريق البترولي باستاد بتروسبورت في إطار الجولة الــ26 ببطولة الدوري الممتاز.