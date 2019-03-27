البشير يؤكد التزام الدولة برعاية الشباب والأطفال ذوي الإعاقة الفكرية

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، التزام الدولة برعاية الشباب والأطفال ذوي الإعاقة الفكرية، بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وتعزيز مشاركتهم باسم السودان في جميع المحافل الدولية.

وتعهد البشير في كلمته اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، خلال تكريم منتخب السودان لذوي الإعاقة الفكرية الذي شارك في دورة الأوليمبياد الخاص بدولة الإمارات، بإنشاء الملاعب والقاعات الرياضية لذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم وإيصال رسائلهم الاجتماعية والرياضية علي الوجه الأكمل.

وأشاد البشير بالإنجاز الذي حققه منتخب السودان والجهود الكبيرة التي بذلها الراعون للمنتخب وأسرهم حتى تحقق ذلك.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السوداني، أبوهريرة حسين، التزام المجلس بتوفير الأرض التي سيقام عليها مقر وأكاديمية ذوي الإعاقة الفكرية.

يذكر أن منتخب السودان أحرز 26 ميدالية ذهبية و12 فضية و4 برونزيات ضمن 200 دولة مشاركة.