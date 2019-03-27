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الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:11 م

"العدل" تفتتح 4 مكاتب توثيق ومأمورية شهر عقاري بالمحافظات

العدل تفتتح 4 مكاتب
أ ش أ
dostor.org/2569042

افتتح المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري مكتب توثيق ومأمورية شهر عقاري منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، وذلك نيابة عن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم، أن مكتب توثيق ومأمورية شهر منشأة القناطر يقع بمحيط ذي كثافة السكانية عالية، وتم افتتاحه بالتعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، والتي تكفلت بتجهيز وإعداد المكتب والمأمورية.
ويأتي مكتب التوثيق والشهر العقاري الجديد متماشيًا مع الطفرة المتحققة في نطاق الشهر العقاري، والخدمات المميكنة التي يقدمها للجمهور والقائمة على نظام الشباك الواحد، لتقليل الاعتماد على العنصر البشري واختصار الوقت والإجراءات والتيسير على المواطنين.
وفي ذات السياق، افتتحت وزارة العدل، مكتب توثيق السويس المطور، ومكتب توثيق الإسماعيلية أول، ومكتب إبشواي الفيوم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد رفع كفاءة هذه المكاتب باعتماد النظم الآلية والمميكنة في تقديمها للخدمات للجمهور بنظام الشباك الواحد والنداء الرقمي والبصمة الإلكترونية.

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