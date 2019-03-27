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الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:07 م

وزير خارجية تونس يدعو لتقييم فترة تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية

وزير خارجية تونس
وكالات
dostor.org/2569034

دعا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء، إلى تقييم مدة تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية منذ 2011.

وتأتي دعوة جهيناوي في ظل حالة الترقب في الشارع العربي بشأن احتمال إعادة عضوية سورية خلال القمة العربية التي تحتضنها تونس يوم الأحد المقبل.

وقال وزير الخارجية التونسي لاتحاد إذاعات الدول العربية اليوم "سورية بلد عربي وجزء أصيل من الأمة، وموقعها هو إطار العمل العربي المشترك، لكن العرب قرروا في قمة القاهرة 2011 تعليق عضوية سورية، اليوم لا بد للقادة ووزراء الخارجية تقييم ما جرى منذ ذلك التاريخ".

ولفت الجهيناوي إلى أن هذا التقييم يجب أن يشمل "المستوى السياسي والأمني، وإذا رأى القادة توفر الشروط من أجل عودة سورية إلى المؤسسات العربية، فإن هذا القرار يتم اتخاذه في اجتماع القمة".

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