نجوم الزمالك لـ«كهربا»: «متزعلش .. كلنا انضربنا قبلك»

علم «الكابتن» أن كهربا رفض سخرية رئيس الزمالك منه ورد عليه ثم توجه للخروج من ملعب المران، وهنا انفعل رئيس النادي وطالبه بالعودة، ولكن اللاعب لم يلتفت له وتمتم ببعض الكلمات المسيئة لشخص رئيس القلعة البيضاء وللنادي أثناء رحيله.





وتدخل أيمن حافظ، المدير الإداري للفريق، وتعدى على اللاعب بلكمة على وجهه، ما أثار حفيظة لاعبي الفريق وتدخلوا في صف زميلهم رافضين ما حدث، وقالوا له:"إحنا مش جايين هنا نتضرب".





وتدخل بعض نجوم الزمالك القدامى الحاضرين في ملعب التدريبات لتهدئة كهربا، وأكدوا له أن العديد من نجوم الفريق السابقين تعرضوا للضرب من مدربيهم، مبررين ذلك بأنه لتقويم سلوكه، وأن ماحدث ليس تقليلًا منه بل بدافع الخوف عليه.



