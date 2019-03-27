القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
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فن
الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:05 م

اليوم.. بدء عرض "خط الموت" فى السينمات

اليوم.. بدء عرض خط
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2569032

بدأ اليوم الأربعاء، عرض فيلم "خط الموت" بدور العرض السينمائي، وذلك بعد أن أقيم أمس الثلاثاء، عرض خاص للفيلم، حضره المخرج محمد عادل والمنتجة فاتن الأبرش والفنانين باسم قهار ومصطفى يوسف وانجى خطاب ومنى ممدوح، فيما تغيب الفنان أحمد صلاح حسني بسبب ظروف مرض والدته التي رحلت عن الحياة صباح اليوم، وأيضًا تغيبت الفنانة علا غانم بسبب تواجدها في أمريكا.

"خط الموت" إنتاج درة للإنتاج الفني والسينمائي والامتياز للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي لصاحبتها المنتجة السعودية الدكتورة فاتن الأبرش، والمنتجة المصرية منال العادلي، وفكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل.

وتدور الأحداث في إطار تشويقي أكشن، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم علا غانم وأحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبدالإمام عبدالله ومحمد سليمان وإنجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة.

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