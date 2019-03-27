إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بناء على رغبتهم لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

