الرئيس الروسي: موسكو أوفت بكل متطلبات مكافحة المنشطات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن بلاده أوفت بجميع المتطلبات لمكافحة المنشطات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو.



وقال بوتين، في اجتماع مع مسئولي الرياضة في موسكو: "لقد أوفت روسيا بكافة المتطلبات فيما يتعلق بتحسين مكافحة المنشطات وتعاونت بشكل بناءً مع منظمات دولية متخصصة".



وعانت روسيا في السنوات الأخيرة في الوقت الذي انتشرت مزاعم حول الاستخدام الواسع النطاق للعقاقير المنشطة في الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي الروسية، حيث لم يُسمح للرياضيين الروس إلا بالمنافسة في الألعاب الشتوية 2018 في بيونجتشانج الكورية الجنوبية، كرياضيين محايدين.



وعادت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) إلى العمل في سبتمبر من العام الماضي، بعد ثلاث سنوات من إيقافها من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) التي تمكنت من الوصول إلى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، لكن روسيا لا تزال تواجه خطر إعلان عدم امتثالها مرة أخرى، إذا لم تقدم نتائج إعادة تحاليل عينات مشبوهة من مختبر موسكو بحلول يونيو المقبل.



وقال بوتين في تصريحات نقلتها وكالة (تاس) للأنباء الروسية: "نحتاج إلى حل القضايا المعلقة، حتى لا نعطي لأي إحدي فرصة لاستخدام الرياضة لأغراض سياسية، وللعمل ضد مصالح روسيا".