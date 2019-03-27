مناقشة كتاب "الشهيد عبدالمنعم رياض" بثقافة بورسعيد

أقامت مكتبة الأمل ندوة لمناقشة كتاب بعنوان "الشهيد عبدالمنعم رياض.. سماء العسكرية المصرية"، ضمن البرنامج الثقافي الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة بورسعيد، ناقشه الأديب محمد خضير مع طالبات مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات.



ويتناول الكتاب الحديث عن شخصية البطل الشهيد الذى كان نموذجا للقائد العسكرى المبتكر، وفى عهده كرئيس للأركان تم التصدى للعدوان الإسرائيلى فى معركة رأس العش، وكذلك تدمير المدمرة إيلات أمام شاطئ بورسعيد، وقد استشهد يوم 9 مارس 1969 وهو يتفقد جنوده على الجبهة فى منطقة نمرة 6 بالإسماعيلية.



كما عقدت المكتبة محاضرة بعنوان "تأثير الألعاب الإلكترونية على السلوكيات لدى الأطفال"؛ ألقتها الدكتورة رانيا محمد على بمدرسة الإسلامية الإعدادية بنات.