مدرب مالطا يشيد بالمنتخب الإسباني

أعلن المدير الفني لمنتخب مالطا رايموند فاروغيا أن المنتخب الإسباني الفريق الأفضل في العالم وذلك بعد هزيمة فريقه 0-2، في المباراة التي جمعت بين البلدين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.



وقال فاروغيا: "لعبنا ضد أحد أفضل الفرق في العالم، بل الأفضل، المباراة كانت مليئة بالصعوبات، اضطررنا للدفاع طوال وقت طويل، وكان الاستحواذ بنسبة 80% لإسبانيا و20% لمالطا".

يشار إلى أن المهاجم ألفارو موراتا هو من سجل هدفي المنتخب الإسباني "الماتادور" في اللقاء.

وأثتى فاروغيا أيضًا على قوة دفاع المنتخب الإسباني، معربًا عن أمنيته بالتوفيق لمدرب "الماتادور"، لويس إنريكي.

واختتم: "أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام معه ومع عائلته، أحترمه كثيرًا".