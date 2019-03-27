إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

قرر رئيس نادي الزمالك، إيقاف أيمن حافظ المدير الإداري لفريق الزمالك وتحويله للتحقيق بعد واقعة تعديه على محمود كهربا على خلفية الأزمة التي نشبت بين اللاعب ورئيس النادي اليوم.



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