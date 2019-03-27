فوز مصر برئاسة اللجنة الفرعية للمحيطات في إفريقيا التابعة لليونسكو

أسفرت انتخابات اللجنة الفرعية لإفريقيا التابعة للجنة المحيطات الدولية باليونسكو IOC AFRICA اليوم عن إعادة انتخاب مصر لرئاسة اللجنة الفرعية، ممثلة في الدكتور محمد سعيد الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للمصايد وعلوم البحار، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية التي انعقدت في مدينة نيروبي الكينية خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز نيجيريا ومدغشقر والسنغال بمنصب نواب الرئيس.

وقد قام السفير إيهاب بدوى، سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو بتوجيه الشكر لوفدي المغرب وتونس الدائمين لدى اليونسكو على ما قاما به من سحب مرشحيهما ومساندة الترشيح المصري لرئاسة اللجنة، وذلك على خلفية تطلع مصر لإستضافة "مؤتمر عموم إفريقيا المعنى بالعلوم والتكنولوجيا البحرية" خلال عام 2020، وهو المؤتمر العلمي الأهم في القارة الإفريقية خلال العقد الحالي فيما يخص علوم البحار والمحيطات، وما يتطلبه ذلك من أهمية استمرار الرئاسة المصرية للجنة الفرعية المسئولة عن تنظيم ذلك المؤتمر القاري رفيع المستوى.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA) هي هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للجنة الحكومية الدولية للمحيطات باليونسكو، وهي مسؤولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في القارة الإفريقية فيما يتعلق بتطوير وتنسيق البرامج العلمية والبحثية البحرية وأنظمة مراقبة المحيطات وتنمية القدرات.